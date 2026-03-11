Petrolio cosa cambia dopo l' intervento dell' Aie? Birol | Difficoltà dei mercati senza precedenti cruciale riaprire Hormuz

L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha deciso all'unanimità di immettere 400 milioni di barili di petrolio sul mercato provenienti dai Paesi membri. Questa misura arriva in risposta alle attuali difficoltà dei mercati petroliferi, che secondo il direttore dell'Aie sono senza precedenti. Tra le azioni intraprese, la riapertura dello stretto di Hormuz viene considerata cruciale per stabilizzare l'offerta.

I 32 Paesi membri dell’Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno deciso all’unanimità di immettere sul mercato 400 milioni di barili di petrolio provenienti dalle riserve strategiche, con l’obiettivo di stabilizzare i mercati energetici colpiti dalle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente. Lo ha annunciato la stessa Agenzia, sottolineando che si tratta di un intervento senza precedenti per dimensioni, più che doppio rispetto ai 182 milioni di barili rilasciati dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022. Le tempistiche di distribuzione Il petrolio sarà distribuito secondo tempistiche differenziate, adattate alle esigenze dei singoli Stati membri, e l’operazione sarà affiancata da ulteriori misure straordinarie adottate da alcuni governi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

