Miss Mamma Italiana | trionfano le cremonesi a Sabbioneta

Lo scorso fine settimana, nel ristorante Il Rifugio dei Briganti a Sabbioneta, si sono svolte le selezioni nazionali di Miss Mamma Italiana 2026. Durante l’evento, le concorrenti cremonesi si sono distinte e hanno ottenuto risultati significativi. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse concorrenti provenienti da varie zone del paese, con un pubblico presente nel locale. La giornata si è conclusa con la definizione delle candidate che avanzeranno alle fasi successive.

Lo scorso fine settimana, tra le mura del ristorante Il Rifugio dei Briganti a Sabbioneta, si è conclusa una tappa delle selezioni nazionali per Miss Mamma Italiana 2026. L’evento ha la partecipazione di diverse candidate divise in fasce d’età, con un risalto particolare per due donne provenienti dal territorio cremonese che hanno ottenuto titoli specifici durante la serata. La giuria ha decretato come vincitrice della selezione Laura Trascinelli, impiegata di 33 anni residente a Mamiano di Traversetolo (PR), madre di Camilla e Anna, di rispettivamente 8 e 4 anni. Per quanto riguarda le categorie suddivise per età, il titolo Gold, destinato alle donne tra i 46 e i 55 anni, è stato assegnato a Santa Maria Cabral, libera professionista di 46 anni di Cesena, mamma di Gabriel, di 17 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miss Mamma Italiana: trionfano le cremonesi a Sabbioneta Notizie correlate A Sanremo "Miss mamma italiana": protagoniste anche due ciociareLe protagoniste sono: Patrizia Zaccardelli, 62 anni, di Sora, “Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2025” e Paola Parisi, 53 anni, di Arpino,... L’acuto di Miss Mamma Italiana. A Sanremo anche due cesenatiTrenta mamme di “Miss Mamma Italiana”, giunto alla sua 33° edizione, sono state protagoniste a Sanremo della trasmissione televisiva, condotta dal... Approfondimenti e contenuti Miss Mamma Italiana, da VignoneProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione. verbanianotizie.it Due cremonesi premiate alle selezioni di Miss Mamma: ecco chi sonoProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto ... cremonaoggi.it