Trenta mamme di “Miss Mamma Italiana”, giunto alla sua 33° edizione, sono state protagoniste a Sanremo della trasmissione televisiva, condotta dal patron di Miss Mamma Italiana Paolo Teti e da Rosa Deriu, con la regia di Eugenio Angeli, che sarà trasmessa domani alle 17 da Canale Italia, rete televisiva di interesse nazionale. Le Mamme Miss hanno realizzato interviste ad ospiti presenti nello studio di Miss Mamma Italiana, nella “Città dei fiori”, nonché agli addetti ai lavori ed alle persone che in questa settimana, affollano dal mattino a notte fonda, le vie e le piazze sanremesi, per vivere le grandi emozioni della 76° edizione del Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’acuto di Miss Mamma Italiana. A Sanremo anche due cesenati

Miss Mamma Italiana in trasferta a Sanremo, protagoniste nella trasmissione in tv anche due cesenatiLe mamme miss hanno realizzato interviste ad ospiti presenti nello studio di Miss Mamma Italiana, nella ‘Città dei fiori’, nonché agli addetti ai...

Miss Mamma Italiana sbarca a Sanremo: protagoniste anche due bellezze ravennatiTra loro, anche: Patrizia Verlicchi, 68 anni di Ravenna, “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020” e Silvia Zinzani, 49enne ravennate “Pre Finalista Miss...