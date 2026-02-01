La ricerca clinica sta cambiando rapidamente. Negli ultimi anni, gli studi sperimentali non si svolgono più solo in alcuni paesi, ma si spostano sempre più verso nuove aree del mondo. Le aziende e i ricercatori cercano di trovare nuovi modi per testare farmaci e terapie, aprendo nuovi centri e coinvolgendo più pazienti. Questo spostamento cambia il modo in cui si sviluppano i trattamenti e accelera i tempi di scoperta.

Negli ultimi anni la ricerca clinica ha cambiato pelle. Non si è limitata a estendersi oltre i confini tradizionali, ma ha progressivamente spostato il proprio baricentro. Oggi una quota crescente di studi su farmaci innovativi prende forma in Europa orientale, in Asia e in America Latina. È una trasformazione che non riguarda soltanto la scienza: ridisegna l’accesso alle terapie, la distribuzione delle competenze e, nel lungo periodo, gli equilibri geopolitici della salute. I grandi osservatori internazionali della ricerca e sviluppo farmaceutica concordano su un punto: l’Europa resta un attore centrale, ma perde peso relativo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dove si sperimenta il futuro della salute. La nuova geografia globale dei trial clinici

Approfondimenti su salute ricerca

Uno studio internazionale ha individuato nella proteina Shugoshin 1 un potenziale miglioramento della qualità degli ovociti in caso di infertilità legata all’età.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su salute ricerca

Argomenti discussi: Settimana nazionale 2026 delle discipline scientifiche (STEM); Dolce&Gabbana cresce e sperimenta con colori, tagli e movimenti; Respiro e consapevolezza: alla Bassani si sperimenta il Pranayama, per il ciclo Ricomincio da me; Un negozio di artigianato dove creare una comunità. Martina Bonfiglio e il suo aMarticeramics Lab: ''In una società frenetica qui si rallenta e ci si conosce''.

Jesi ottiene oltre 215mila euro per sperimentare l'efficienza energeticaE' una delle tre città europee dove sperimentare lo sviluppo di innovative tecnologie. Il primo incontro si è svolto la scorsa settimana ad Atene ... msn.com

Royal Caribbean Group apre un nuovo capitolo: nasce la “Discovery Class”. Accordo con Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire): 2 navi già ordinate + 4 opzioni. Un segnale chiarissimo al mercato: qui non si “sperimenta”, si pianifica il futuro con slot indus - facebook.com facebook