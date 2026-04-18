In Italia si continua a lavorare con un approccio ancora in fase di sviluppo nei gruppi di ginnastica ritmica, che si sono classificati al settimo posto nel concorso generale della penultima tappa della Coppa del Mondo. La competizione si è svolta in un contesto internazionale, mentre in questa tappa Israele ha ottenuto una vittoria a sorpresa a Baku, sorpassando diverse nazioni consolidate nel settore.

L’Italia prosegue nei propri lavori in stile cantiere aperto per quanto riguarda i gruppi di ginnastica ritmica, concludendo al settimo posto nel concorso generale che ha animato la penultima tappa della Coppa del Mondo. Le azzurre sono state valutate con un punteggio complessivo di 48.800 punti (ieri 24.000 con le cinque palle, oggi 24.800 con cerchio e clavette), rimanendo ben lontane dal podio: quattro lunghezze abbondanti di distacco dalla Russia (terza con 52.900) rappresentano un divario consistente per la nostra Nazionale, che sta attraversando un momento non semplice. Sulla pedana di Baku (Azerbaijan) hanno gareggiato le Farfalle di Chieti, che si stanno alternando con le Farfalle di Desio e che erano già state none in occasione della prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante disputata a Sòfia un mese fa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Farfalle in modalità costruzione, Italia distante dal podio in Coppa del Mondo. Israele corsara a Baku

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