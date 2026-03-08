Ginnastica artistica Barzasi vicina al podio in Coppa del Mondo Doppietta Okamura Nemour battuta a Baku

Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Baku, l’atleta italiana Barzasi si è classificata vicina al podio. Nella stessa manifestazione, Okamura ha conquistato una doppietta, mentre Nemour è stata battuta. La competizione si è svolta in Azerbaijan e ha visto protagonisti vari ginnasti provenienti da diverse nazioni. L’Italia non ha ottenuto podi in questa tappa.

L'Italia ha chiuso senza podi la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, la prova del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità andato in scena a Baku (Azerbaijan). Dopo il quinto posto conseguito ieri da Salvatore Maresca agli anelli, nella seconda giornata di finali il Bel Paese si è affidato a Chiara Barzasi e ad Alice Finiguerra alla trave. La 18enne bergamasca, in forza alla Renato Serra di Cesena, capace di salire sul terzo gradino del podio un paio di settimane fa a Doha (Qatar), ha chiuso al quarto posto con il punteggio di 13.233; la classe 2009 milanese, tesserata per la Forza e Coraggio, ha terminato i n sesta posizione con il riscontro di 12.