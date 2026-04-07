Un libro pasquale tra gioco e memoria | l’iniziativa di Salvatore Petrotto

Durante i mesi più difficili della pandemia, è stato realizzato un libro pasquale rivolto ai bambini, scritto dal professore Petrotto. L’iniziativa, intitolata “Easter”, si è proposta come una proposta educativa che unisce elementi di gioco e memoria. Anche quest’anno, nel periodo di Pasqua, il libro viene riproposto per coinvolgere i più piccoli in attività legate alle tradizioni e all’apprendimento.

Un progetto nato nei mesi più complessi della pandemia continua a vivere anche oggi. “Easter”, il libro per bambini firmato dal professore Petrotto, torna protagonista nel periodo pasquale come proposta educativa dedicata ai più piccoli. Attraverso attività creative, disegni da colorare e momenti di lettura, il volume invita i bambini a vivere la Pasqua in modo coinvolgente, offrendo allo stesso tempo un’occasione per ricordare con delicatezza ciò che il mondo ha attraversato negli anni dell’emergenza sanitaria. La presenza della mascherina sulla copertina, scelta mantenuta dall’autore, diventa un segno di memoria e resilienza, pensato per trasformare un ricordo difficile in uno strumento educativo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Santu Atzei: il coro sardo rivive in un libro, tra memoria musicale e speranza di rinascita.Il coro tradizionale sardo “Santu Atzei” di Simaxis, un’eccellenza culturale che ha portato le sonorità dell’isola in giro per l’Italia e persino in... Leggi anche: “Brigante se more!” il nuovo libro di Arenare: la memoria del sud tra storia e cultura