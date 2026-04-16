Salvatore Sanzone | poesia e musica tra emozione e innovazione

Salvatore Sanzone, nato l’11 ottobre 1955 in provincia di Agrigento, ha dedicato gli ultimi anni alla creazione artistica che combina poesia e musica. La sua attività si concentra sull’espressione delle emozioni umane attraverso le sue composizioni e versi. La sua produzione include testi poetici e brani musicali, sviluppati con un approccio che unisce innovazione e autenticità.

AGRIGENTO – Salvatore Sanzone, nato l’11 ottobre 1955 in provincia di Agrigento, è un autore che negli ultimi anni ha sviluppato un percorso artistico fondato sulla poesia e sull’espressione autentica delle emozioni umane. Da oltre un decennio si dedica alla scrittura poetica, dando voce a esperienze personali e universali che spaziano dalla pace all’amore, dall’amicizia al dolore, trasformando la quotidianità in versi intensi e profondi. Nel 2025 ha avviato la sua partecipazione a manifestazioni poetiche di rilievo, tra cui il “Dante Bus”, dove ha presentato poesie inedite riscuotendo importanti consensi. Uno dei suoi testi, in particolare, ha raggiunto la vetta della classifica dell’iniziativa, mantenendo il primo posto per due settimane consecutive.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvatore Sanzone: poesia e musica tra emozione e innovazione Notizie correlate Napoli rende omaggio a Salvatore Di Giacomo: tre serate tra teatro, musica e inclusioneIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Vecchioni a Bergamo: tra musica e poesia nel tour dell’animaIl prossimo lunedì 20 aprile, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà Roberto Vecchioni per una tappa del tour intitolato Tra il silenzio e il tuono. Una raccolta di contenuti Ombra boss Sanzone nel delitto Tumino,suo nome in un appunto(ANSA) - CATANIA, 29 OTT - Emerge l'ombra del boss vittoriese Salvatore Sanzone nei retroscena sul delitto di Angelo Tumino, l'ingegnere ucciso nel 1972, nel contesto di mafia e neofascismo sul quale ... notizie.tiscali.it L'ombra del boss Sanzone dietro al delitto TuminoEmerge l'ombra del boss vittoriese Salvatore Sanzone nei retroscena sul delitto di Angelo Tumino, l'ingegnere ucciso nel 1972, nel contesto di mafia e neofascismo sul quale indagava il giornalista de ... ansa.it