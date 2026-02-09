Scuole | in un anno spesi 45 milioni tra grandi cantieri e manutenzioni

Nel 2025 il Comune ha investito oltre 45 milioni di euro per le scuole cittadine. Di questi, circa 39,6 milioni sono stati spesi in grandi cantieri, mentre 4,6 milioni sono andati in manutenzioni straordinarie e servizi di gestione. Diverse opere sono già state completate, altre sono in corso. L’obiettivo è migliorare le strutture e garantire ambienti più sicuri per studenti e insegnanti.

Oltre 45mila euro stanziati per le scuole cittadine in un anno, oltre 39,6 milioni per i grandi cantieri e 4,6 milioni per manutenzioni straordinarie e global service: è il bilancio delle opere pubbliche di edilizia scolastica svolte dal Comune nel 2025, alcune già concluse.

