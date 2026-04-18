Oggi si giocano sette incontri in Prima categoria, nel girone A, per la dodicesima giornata del girone di ritorno. Tra questi, si svolge anche la partita tra le due squadre di Marotta e Mondolfo. Gli incontri anticipati si svolgono nel corso della giornata, con diverse sfide che coinvolgono le squadre del campionato. La giornata di calcio vede protagonisti vari incontri in campo, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui protagonisti.

Incontri probanti in Prima categoria (girone A). Sette gli anticipi odierni. Si scende in campo per la dodicesima giornata del girone di ritorno. La capolista Falco Acqualagna (in vetta con 59 punti) andrà a far visita al Marotta Mondolfo, club che nei giorni scorsi ha vinto la Coppa Marche di categoria e che nell’ultimo turno di campionato è riuscito a riportare a casa dalla trasferta di Osteria Nuova i 3 punti. Il Marotta cerca punti salvezza, la Falco è in ottimo stato di forma. Dietro la Falco a meno 8 punti c’è l’Atletico Mondolfo che oggi andrà a Macerata Feltria, squadra vogliosa di rifarsi dopo la sconfitta in quel di Mercatello sul Metauro e anche perché la classifica lo chiede.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Falco, un esame tira l’altro. Oggi c’è MarottaMondolfo

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