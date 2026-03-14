Lunano un altro esame
Nell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, girone A, si svolgono otto incontri distribuiti tra oggi e domani. Quattro partite sono in programma questa sera, mentre altrettante si giocheranno nel fine settimana. La suddivisione degli incontri prepara il quadro per i prossimi sviluppi del campionato.
Nel campionato di Promozione (girone A) l’undicesima giornata del girone di ritorno si divide equamente: quattro gare si giocheranno oggi e quattro domani. Questi gli anticipi (ore 15). Lunano-Castelfrettese. "Oggi avremo di fronte un’ottima squadra – commenta alla viglia della partita il diesse del Lunano Matteo Dominici – che ha ben figurato fino ad ora: anche all’andata avevano disputato una grandissima partita, noi siamo riusciti a sbloccarla solo nel secondo tempo, in quanto ci avevano concesso ben poco. Per cercare di portare a casa i tre punti i ragazzi dovranno essere concentrati nel modo giusto e cercare di non commettere errori". Arbitra Houssam Eddin Chenouf (Pesaro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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