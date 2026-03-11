L'Europa si trova ad affrontare una crisi energetica, spinta dal rincaro dei costi delle fonti fossili. I paesi più sviluppati, fortemente dipendenti da queste risorse, stanno cercando di aumentare la produzione di centrali elettriche per soddisfare la domanda. La situazione evidenzia la pressione crescente sul sistema energetico continentale, mentre i governi cercano soluzioni per garantire approvvigionamenti stabili.

Bolla nucleare Vertice sul nucleare a Parigi, per la crisi iraniana Von der Leyen e dieci capi di governo hanno la soluzione: mini-reattori ovunque Bolla nucleare Vertice sul nucleare a Parigi, per la crisi iraniana Von der Leyen e dieci capi di governo hanno la soluzione: mini-reattori ovunque I paesi industrializzati dopati dalle energie fossili, che tremano di fronte al rialzo dei prezzi causato dalla guerra contro l’Iran, si illudono di aver trovato la via d’uscita: il rilancio del nucleare. Ieri, alle porte di Parigi, il vertice internazionale sul nucleare su iniziativa dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (alla sua seconda edizione), con la presenza di una decina di capi di stato e di governo e di 34 ministri, si è concluso con un inno alle centrali, che coniugherebbero «sovranità e ambientalismo». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un atomo tira l’altro, l’Europa in crisi vuole più centrali per tutti

Articoli correlati

Leggi anche: Gli ultras in giro per l’Europa non li vuole più nessuno: per la Faz oggi tutti imitano il Napoli

Il ristorante a Biella è ancora chiuso, ma lui vuole mangiare: tira fuori una pistola e minaccia tuttiUn 67enne già noto alle forze dell’ordine ha estratto una scacciacani (rivelatasi un'arma giocattolo) in un ristorante di Biella dopo il rifiuto dei...

Aggiornamenti e notizie su Un atomo tira l'altro l'Europa in crisi...

Discussioni sull' argomento Un atomo tira l’altro, l’Europa in crisi vuole più centrali per tutti; Crisi energetica: l’Italia in direzione ostinata e contraria; L’Italia ci sta, Pichetto Fratin: Avanti con il piano europeo; Ordine internazionale, Costa contro la presidente della Commissione.

OLISE E CHAMPAGNE: CI FANNO A PEZZI, COME SEMPRE. IN EUROPA SIAMO PENOSI E SCONOSCIUTI youtu.be/T-j3-UwJCdo x.com

Circa il 40% dei veicoli venduti da Renault in Europa lo scorso anno era ancora alimentato da motori a combustione interna. https://l.euronews.com/IrjN facebook