faenza missione salvezza

Domani alle 15, le squadre del campionato di Eccellenza di Faenza si preparano a disputare un importante derby. Le partite di questa giornata vedranno le formazioni affrontarsi con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in una fase delicata del torneo. I tifosi sono in attesa di vedere le proprie squadre scendere in campo, certi di assistere a una sfida intensa e combattuta.

Tempo di derby e di sfide d’alto bordo per le nostre rappresentanti del campionato di Eccellenza che, domani, alle 15.30, manda in scena (tutte in contemporanea) le gare della trentaduesima giornata, terzultima della regular season. A 270’ dalla fine, quasi tutti i verdetti sono ancora in bilico. Russi-Massa Lombarda. Dopo il colpo corsaro di Medicina, che ha interrotto una preoccupante serie di 5 ko di fila, i falchetti provano a cercare quella continuità che li ha allontanati dalla zona playoff. I punti di ritardo sono solo 3, ma le avversarie da scavalcare sono tante (4). Rientra Grazhdani, ma restano indisponibili per squalifica Gualandi e mister Ferrario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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