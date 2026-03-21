faenza sfida salvezza

A Faenza si avvicina una giornata decisiva del campionato di Eccellenza, con le partite della 29ª giornata in programma domani. La regular season si avvicina alla conclusione, con ancora sei turni da disputare. Le squadre coinvolte affrontano questa fase con obiettivi diversi, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni risultato. L’attenzione si concentra sulle sfide che potrebbero influenzare la classifica finale.

Domani si giocano le gare della giornata n.29 del campionato di Eccellenza. Al termine della regular season mancano 6 turni. Con 18 punti a disposizione, praticamente tutti i verdetti sono ancora da scrivere, a parte l’ultimo posto, già assegnato al Mesola. Ma, soprattutto, la classifica è talmente corta che, addirittura, ci sono squadre in zona playoff che potrebbero farsi risucchiare nella zona playout. Mezzolara-Solarolo. Oggi, alle 15, allo ‘Zucchini’ di Budrio, si gioca l’anticipo, ovvero un testacoda dal pronostico apparentemente chiuso. Il Solarolo, penultimo con 24 punti, dopo aver messo alle corde la Spal, sfida la capolista, che però è reduce da due ko consecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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