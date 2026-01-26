Sant’Agostino tris servito Missione riscatto compiuta Faenza travolto dai ramarri

Sant’Agostino ottiene una vittoria convincente contro Faenza, chiudendo la partita sul punteggio di 3-0. I marcatori sono Roda al 15’, Pierfederici su rigore al 35’ e Vanzini al 75’. La squadra dimostra solidità e determinazione, consolidando il suo percorso nel campionato. Di seguito, i dettagli della formazione e degli eventi principali della partita.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.