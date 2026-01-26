Sant’Agostino tris servito Missione riscatto compiuta Faenza travolto dai ramarri
Sant’Agostino ottiene una vittoria convincente contro Faenza, chiudendo la partita sul punteggio di 3-0. I marcatori sono Roda al 15’, Pierfederici su rigore al 35’ e Vanzini al 75’. La squadra dimostra solidità e determinazione, consolidando il suo percorso nel campionato. Di seguito, i dettagli della formazione e degli eventi principali della partita.
sant’agostino 3 Faenza 0 Marcatori: 15’ p.t. Roda (S), 35’ p.t. rig. Pierfederici (S), 75’ s.t. Vanzini (S): Costantino, Fedozzi, Anostini, Iazzetta, Checchi, Roda, Ascanelli, Sarti, Nisi, Pierfederici, Vanzini. All: Biagi FAENZA: Zauli, Franceschini, Gimelli, Missiroli, Tuzio, Brusi, Zani, Albonetti, Bonavita, Lanzoni, Ruffilli. Allenatore: Cavina Arbitro: Denise Perenzoni della sezione di Rovereto Il Sant’Agostino cala il tris e ritrova il sorriso. Al ‘Renato Caselli’ si è giocata la ventinovesima del campionato di eccellenza, la formazione di mister Biagi era chiamata a riscattare la pesante sconfitta rimedita nell’ultimo turno di campionato contro il Sampaimola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
