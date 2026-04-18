Fa prova di 4 ore in un'azienda non viene assunto ed esige 700 euro | arrestato per aver aggredito i carabinieri
Un uomo è stato arrestato a Castiglione delle Stiviere dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione. L'individuo aveva partecipato a una prova di quattro ore presso un'azienda, senza essere assunto, e aveva richiesto 700 euro. Dopo aver protestato, ha aggredito i militari e danneggiato un veicolo di servizio. Per questi motivi, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento perché ha aggredito i carabinieri intervenuti a Castiglione delle Stiviere (Mantova) intervenuti perché chiamati dal personale spaventato dall'individuo. Questo si sarebbe presentato negli uffici pretendendo il pagamento di 700 euro relativi alle 4 ore di prova svolti nella ditta, in cui poi non è stato assunto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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