Fa prova di 4 ore in un'azienda non viene assunto ed esige 700 euro | arrestato per aver aggredito i carabinieri

Un uomo è stato arrestato a Castiglione delle Stiviere dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione. L'individuo aveva partecipato a una prova di quattro ore presso un'azienda, senza essere assunto, e aveva richiesto 700 euro. Dopo aver protestato, ha aggredito i militari e danneggiato un veicolo di servizio. Per questi motivi, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.