Salis | Pressioni di Bucci al Secolo XIX? Cosa lo fa sentire in diritto di incidere sulla linea di un giornale?

"Cosa porta un presidente di Regione a mandare dei vademecum all'editore di un giornale? Cosa lo fa sentire in diritto di incidere sulla linea di un giornale durante una campagna elettorale e anche dopo?". Così Silvia Salis, sindaca di Genova, esprime la sua solidarietà ai giornalisti del Secolo XIX. Per mesi l'ufficio stampa della Regione Liguria avrebbe confezionato dossier sui giornalisti del quotidiano ligure e sul suo direttore, Michele Brambilla, "colpevoli", secondo Marco Bucci, di favorire il centrosinistra. Non è solo l'ennesima espressione dell'antico malcostume di molti poteri locali, che provano a garantirsi "buona stampa". Il giornale, infatti, fa capo all'armatore italo-svizzero Gianluigi Aponte, che con MSC è il principale operatore del porto di Genova.