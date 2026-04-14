In Spagna, la moglie del presidente del governo potrebbe affrontare un processo dopo che è stato richiesto il rinvio a giudizio. L’indagine, durata due anni, riguarda Begoña Gómez, che si trova ora in attesa di conoscere le decisioni dei giudici. La sua posizione deriva da un procedimento legale ancora in corso, senza ulteriori dettagli sulle accuse o le accuse precise. Non sono stati resi noti altri elementi relativi all’indagine o alle accuse formulate.

In Spagna rischia di andare a processo la moglie di Pedro Sanchez. Per Begoña Gómez è stato infatti chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito di un’indagine durata due anni. Il premier spagnolo, che sta vivendo un momento di grande protagonismo sulla scena internazionale grazie alle posizioni nette rispetto alla guerra in Medio Oriente e alle politiche di Donald Trump, si trova quindi a dover affrontare una nuova difficoltà sul fronte interno. La notizia della richiesta di rinvio a giudizio per la moglie è arrivata mentre il capo del governo spagnolo è in visita ufficiale in Cina, per rafforzare le relazioni con il gigante asiatico. I reati di cui è accusata la moglie di Pedro Sanchez.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, per la moglie di Sanchez chiesto il rinvio a giudizio: di cosa è accusata Begoña Gómez

Spagna: chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez“Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati...

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