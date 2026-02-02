Ferrari 849 Testarossa | 1050 Cv turbo giganti La Ferrari più tecnologica e guidabile
La Ferrari 849 Testarossa si presenta come una vera rivoluzione nel mondo delle supercar. Con 1050 cavalli e turbo di grandi dimensioni, combina potenza e tecnologia avanzata. Nasce come erede della SF90, ma solo successivamente riceve il nome che evoca un passato leggendario. La nuova Testarossa punta a essere più facile da guidare senza rinunciare alle prestazioni straordinarie.
La Ferrari 849 Testarossa nasce come erede diretta della SF90 e solo in un secondo momento riceve un nome leggendario. Sotto la carrozzeria c’è un sistema ibrido da 1050 Cv: 830 arrivano dal nuovo V8 biturbo e il resto da tre motori elettrici, due anteriori per il torque vectoring e uno posteriore tra motore e cambio. Il V8 è stato profondamente riprogettato, soprattutto nei turbocompressori, ora molto più grandi e realizzati con leghe aeronautiche al cobalto capaci di resistere a temperature prossime ai 1000 gradi. I cuscinetti ceramici impongono un impianto di lubrificazione dedicato e i collettori di scarico adottano soffietti per gestire peso, vibrazioni e dilatazioni termiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
