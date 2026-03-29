Vicenza Classic Car Show | viaggio tra le regine della velocità dalla Ferrari F40 alla Jaguar XJ220

Alla fiera di Vicenza si apre la terza edizione di Vicenza Classic Car Show, evento dedicato alle automobili d’epoca. La manifestazione presenta una selezione di veicoli storici, tra cui la Ferrari F40 e la Jaguar XJ220. La fiera include esposizioni di collezionisti provenienti da vari paesi e anteprime di modelli rari e di valore.

Entra nel vivo la terza edizione di Vicenza Classic Car Show alla fiera di Vicenza: un viaggio tra le regine della velocità, celebrazioni del grande collezionismo internazionale e anteprime esclusive. Dalle Ferrari F40, Lamborghini Countach e Miura, e la Jaguar XJ 220 del record di velocità, alle novità di casa Corvette, Lotus e Tesla. Ecco un giro fra padiglioni e auto da sogno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vicenza Classic Car Show: viaggio tra le regine della velocità, dalla Ferrari F40 alla Jaguar XJ220 Articoli correlati Vicenza Classic Car Show, tutti i capolavori del passato in mostraDal 27 al 29 marzo apre le porte al pubblico la terza edizione di Vicenza Classic Car Show, appuntamento di primavera che riunisce l'eccellenza... Pronostico Newcastle-Brentford: duello tra le regine della “velocità”Newcastle-Brentford è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili... Tutti gli aggiornamenti su Vicenza Classic Car Temi più discussi: Vicenza Classic Car Show 2026, il programma e gli eventi della fiera; Vicenza Classic Car Show al via domani: tutte le info; Vicenza Classic Car Show 2026: cosa vedere, i biglietti e il programma; ASI News | ASI Village a Vicenza Classic Car Show 2026 dal 27 al 29 marzo. Vicenza Classic Car Show 2026, programma ed eventi della fiera dedicata alle auto d'epocaLeggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza Classic Car Show 2026, programma ed eventi della fiera dedicata alle auto d'epoca ... tg24.sky.it Vicenza Classic Car Show: aperta ufficialmente la 3ª edizioneVicenza Classic Car Show: il cuore del motorismo storico e sportivo torna a battere in Fiera. Aperta ufficialmente la terza edizione ... vicenzareport.it Vicenza Classic Car Show Broad Arrow Auctions . Marialaura Luraghi . The CONCORSO D’ELEGANZA VILLA D’ESTE AUCTION . www.broadarrowauctions.com . 16/17 Maggio 2026 . #broadarrow #auctions #classiccars #automotive #auctions #auct - facebook.com facebook Da domani, venerdì 27 al 29 marzo a Vicenza esposizioni, raduni ed eventi tra Lamborghini Miura, Corvette e Lotus Emira x.com