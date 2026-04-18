F1 Antonelli | Sento di poter competere con Russell

L’attuale sospensione del Campionato di Formula 1, dovuta alla cancellazione di due Gran Premi per motivi legati a tensioni internazionali, ha portato a una pausa anche per alcuni giovani piloti in fase di sviluppo. Tra questi c’è Andrea Kimi Antonelli, che ha recentemente espresso la sua convinzione di poter competere con alcuni dei più esperti colleghi, come il britannico. La stagione si ferma temporaneamente senza gare in programma.

L’attuale interruzione del Campionato di Formula 1, causata dalla cancellazione di due Gran Premi per le tensioni internazionali, ha imposto uno stop forzato anche ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano, attualmente primo nella classifica, sta affrontando il periodo di inattività con un approccio molto analitico cercando di migliorare qualche lacuna, come in partenza. Lo stesso Kimi Antonelli ha parlato proprio del suo momento nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Il diciannovenne bolognese, protagonista di un avvio di stagione eccellente alla guida della Mercedes, impreziosito da due vittorie e un secondo posto, spera di riuscire a gestire la leadership iridata.🔗 Leggi su Sportface.it

Kimi Antonelli's Pole Lap | 2026 Chinese Grand Prix | Pirelli

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