Alle 8:00 di domenica 15 marzo, il Gran Premio della Cina di Formula 1 2026 inizia con una gara che vede coinvolti quattro piloti, tra cui due Ferrari e Russell. Tra i protagonisti c’è anche Antonelli, che cerca la sua prima vittoria in 20 anni di carriera. La corsa si svolge sul circuito di Shanghai, con i concorrenti pronti a darsi battaglia per il podio.

Alle ore 8:00 di domenica 15 marzo prenderà il via il Gran Premio della Cina di Formula 1, secondo atto del Mondiale di F1 2026. Come accaduto sulla griglia di partenza del GP d’Australia settimana scorsa e nella sprint tenutasi a Shanghai nella nottata di oggi, la prima fila dello schieramento è monopolizzata dalle Mercedes. Tuttavia, stavolta, la pole position è stata appannaggio di Andrea Kimi Antonelli. Il teenager bolognese ha sfruttato al meglio le difficoltà in cui è incappato il compagno di squadra George Russell durante le qualifiche, realizzando la tornata più rapida. L’inglese è stato bravo a issarsi in seconda posizione in extremis, restando pienamente in corsa per il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Cina 2026. L’Italia sogna con Antonelli, prima vittoria dopo 20 anni? Lotta a 4 con le Ferrari e Russell

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