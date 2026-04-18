F1 al palo Imola vola ’Ruote coperte’ in pista per sfidare il silenzio

Domani, a Imola, si svolge la 6 Ore, prima tappa della stagione 2026 del Wec, il campionato mondiale dedicato alle vetture con carrozzeria coperta. La giornata segna anche il ritorno in pista dopo un periodo di silenzio, con le monoposto di Formula 1 che si sono fermate ai box per i test. I team si preparano a una stagione che promette sfide tra le vetture con le carrozzerie chiuse e nuove strategie di gara.

di Leo Turrini Domani, domenica 19 aprile 2026, con la 6 Ore di Imola comincia la stagione iridata del Wec, la competizione riservata ai bolidi "dalle ruote coperte", come si dice in gergo. Per intenderci, sto parlando delle automobili che alimentano il mito della 24 Ore di Le Mans. A causa della disgraziata guerra in Medio Oriente, l’appuntamento imolese è di fatto l’unico grande evento ’in circuito’ di questo mese: la F1 è infatti stata costretta a rinunciare ai Gran Premi del Bahrain e della Arabia Saudita, causa rischio bombe. Al netto del terribile. dettaglio bellico, il Wec (che peraltro per lo stesso motivo ha cancellato la tappa inaugurale in Qatar) coinvolge ormai le più prestigiose case automobilistiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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