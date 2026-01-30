LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Charles Leclerc vola nella mattinata del Day-5 Si torna in pista alle 14.00

Questa mattina Charles Leclerc ha dominato la sessione del Day-5 dei test a Barcellona. Il pilota della Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo e ha mostrato ottime sensazioni sulla F1 2026. La giornata si è conclusa alle 13.05, ma la pista tornerà ad aprire alle 14.00 per altre prove. I team sono già pronti a riprendere il lavoro nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 La mattinata si chiude qui. Si tornerà in azione alle ore 14.00 per l'ultima parte dei test di Barcellona. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 13.03 RIEPILOGO TEMPI Charles Leclerc – Ferrari – 1:16.653. Oscar Piastri – McLaren – 1:17.446. Max Verstappen – Red Bull – 1:18.552. Oliver Bearman – Haas – 1:19.079. Pierre Gasly – Alpine – 1:19.754. Fernando Alonso – Aston Martina – 1:20.795. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:20.919. 13.00 BANDIERA A SCACCHI! Si chiude la mattinata del Day-5. Fernando Alonso scende a 1:20.795. 12.55 Ormai pochi piloti in pista.

