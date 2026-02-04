Baby vandali in stazione sassate a vetri e sedili | presi dai carabinieri

Due minorenni di 14 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Artogne per aver danneggiato vetri e sedili in una stazione a Pian Camuno. I ragazzi sono stati colti sul fatto mentre lanciavano sassate, e ora rischiano di dover risarcire i danni.

Baby vandali in stazione a Pian Camuno, presi dai carabinieri: i militari della stazione di Artogne hanno denunciato due minorenni, entrambi italiani di 14 e 16 anni, per danneggiamento in concorso. I due si sarebbero resi responsabili degli atti vandalici avvenuti nella tarda serata del 12 gennaio scorso. Da una prima ricostruzione era infatti emerso che due soggetti, all'interno della sala d'attesa della stazione ferroviaria Pian Camuno-Gratacasolo, avrebbero lanciato sassi contro la bacheca in vetro ed alcuni sedili, per poi dileguarsi. Nessun atto violento o di protesta: "Un mero atto vandalico", riferiscono i carabinieri.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

