Ex Necchi via agli incontri partecipativi

La ex Necchi sta per diventare un'area di confronto partecipativo, con incontri tra cittadini e amministratori. La trasformazione dell’ex stabilimento in un quartiere residenziale coinvolge diverse categorie di persone, tra studenti, anziani e famiglie. La comunità locale ha espresso alcune preoccupazioni riguardo ai cambiamenti previsti. La progettazione e il futuro utilizzo di questa zona sono al centro di discussioni pubbliche e assemblee pubbliche.

Una città nella città. La ex Necchi potrebbe essere questo, un nuovo quartiere in cui vivranno studenti, anziani, famiglie, ma le preoccupazioni di pavesi non mancano. Sono emerse ieri durante il primo incontro partecipativo dedicato all’area dopo la presentazione del masterplan. Un incontro in cui i residenti pensavano di poter discutere di tutti i 112mila metri quadrati e che, invece, riguardava una parte dell’area. Divisi in gruppi, i cittadini si sono concentrati chi sulla palazzina del passato industriale, che sarà conservata, chi sul verde. "Diteci di cosa avete bisogno - hanno detto i promotori del confronto - pensando anche ai vostri nipoti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Necchi, via agli incontri partecipativi Notizie correlate Piano Sds. Via agli incontri per i serviziGrande partecipazione di pubblico ai quattro tavoli tematici nell’incontro che si è svolto giovedì pomeriggio nel complesso monumentale della Dogana,... Focus truffe agli anziani. Tre incontriSCARLINO Il Comune di Scarlino promuove, in collaborazione con la stazione dei carabinieri di Scarlino, un ciclo di incontri informativi dedicati...