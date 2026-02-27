Focus truffe agli anziani Tre incontri

Il Comune di Scarlino organizza una serie di incontri per sensibilizzare gli anziani sui rischi delle truffe. In collaborazione con i carabinieri locali, l'obiettivo è fornire strumenti pratici per riconoscere e affrontare situazioni sospette. Gli appuntamenti si rivolgono principalmente agli anziani e ai loro familiari, con l’intento di aumentare la consapevolezza e la prudenza nelle relazioni quotidiane.

SCARLINO Il Comune di Scarlino promuove, in collaborazione con la stazione dei carabinieri di Scarlino, un ciclo di incontri informativi dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani. Tre appuntamenti aperti alla cittadinanza per fornire strumenti concreti di riconoscimento dei raggiri più diffusi e indicazioni utili su come comportarsi in situazioni sospette. Gli incontri si terranno lunedì prossimo alle 18 nella sala del consiglio a Scarlino capoluogo, martedì alle 18 nella sala Auser di Scarlino Scalo e mercoledì 4 marzo alle 18 nella sala Auser del Puntone. L'ingresso è libero. Durante gli appuntamenti i carabinieri illustreranno...