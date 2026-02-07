Piano Sds Via agli incontri per i servizi

Grande partecipazione di pubblico ai quattro tavoli tematici nell'incontro che si è svolto giovedì pomeriggio nel complesso monumentale della Dogana, a Ponte Buggianese, organizzato dalla Società della Salute della Valdinievole. È stato il primo di due appuntamenti, il prossimo è fissato per il 19 febbraio, all'interno del percorso partecipativo per la realizzazione del Piano integrato di salute triennale, previsto entro il 28 febbraio, nell'ambito del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2024 – 2026. L'evento è stato un confronto con i professionisti e le professioniste dei servizi pubblici nel settore sanitario, sociosanitario e sociale, i Comuni, i portatori d'interesse e il Terzo settore, un'occasione di stimolo e di confronto che fornirà spunti utili di approfondimento per la stesura del Piano.

