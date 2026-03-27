L'ex allenatore ha dichiarato di aver tentato di portare un centrocampista di rilievo in una squadra di Serie A, ma il trasferimento non si è concretizzato perché un altro club è stato più rapido. Tra i calciatori considerati di livello superiore, si trovano anche un portiere e attualmente entrambi militano in Premier League.

Forse l’unico calciatore, insieme a Donnarumma, che possa essere considerato di livello superiore. Non a caso entrambi giocano in Premier League. Sandro Tonali è stato ancora una volta decisivo per le sorti dell’Italia, grazie allo splendido gol al volo che ha sbloccato il match contro l’Irlanda del Nord. Gattuso, in conferenza post-partita, ha svelato un retroscena su un suo possibile approdo al Napoli. Le parole di Gattuso su Tonali. Che tipo di rapporto ha con Tonali? Le ha mai mostrato la tazza con la sua immagine? “Se l’avesse portata a Coverciano mi sarei allarmato. Conosco bene la vicenda: quando passò al Milan mi telefonò per chiedermi se potesse indossare la mia numero 8, una richiesta che mi colpì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: “Provai a portare Tonali al Napoli, poi il Milan fu più bravo”

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Gattuso: "Ero al Napoli, provai a portare Tonali da me. Il Milan fu più bravo" x.com