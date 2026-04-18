Ex Ilva nuova trattativa A rischio c?è una quota della cassa integrazione

Si apre una nuova fase nelle trattative tra l'azienda siderurgica in amministrazione straordinaria e i rappresentanti sindacali per il rinnovo della cassa integrazione. La discussione riguarda un altro anno di sostegno al reddito e coinvolge circa quattro mila lavoratori. Al centro del confronto ci sono questioni legate alla continuità del trattamento e alle modalità di gestione delle risorse previste dalla cassa integrazione.

La trattativa tra Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e i sindacati sul rinnovo della cassa integrazione per altri 12 mesi (interessati 4.450 lavoratori secondo la richiesta dell’azienda, di cui 3.800 a Taranto) resta in stand by. È stata aggiornata al 22 aprile alle 9.30 dal ministero del Lavoro, ma il problema nuovo è la mancata integrazione della cassa integrazione. Un aumento che porta al 70% la copertura degli ammortizzatori sociali rispetto allo stipendio. Al momento questa copertura è dubbia. I sindacati richiamano che la copertura è comunque assicurata dall’articolo 4 del decreto 1802025 diventato legge a gennaio scorso.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, nuova trattativa. A rischio c?è una quota della cassa integrazione Notizie correlate Ex Ilva, chiesta proroga della cassa integrazione per 4.450 lavoratoriAcciaierie d’Italia ha chiesto al Ministero del Lavoro la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per 4. Ex Ilva, Urso nel caos. Cassa integrazione, mancano le copertureLavoro Salta il tavolo al ministero del Lavoro: inaccettabile la cig sotto il 70 percento. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ex Ilva, Palombella (Uilm): Siamo sull'orlo del precipizio, Urso fermi le trattative: serve la gestione dello Stato; Futuro ex Ilva, Jindal sbarca a Cornigliano: il gruppo indiano incontra Salis; Ex Ilva, Jindal a Taranto. Visita e trattativa; Ex Ilva, Palombella: Fallimentare portare avanti trattativa senza garanzia statale. Ex Ilva, Michael Flacks arriva in Italia: rilancio in pressing. Ma l’offerta indiana di Jindal Steel resta in campoIl proprietario del fondo statunitense programma una settimana di incontri istituzionali tra Roma e Milano. I commissari però non fermano le trattative con il concorrente indiano Jindal Steel. Nello s ... milanofinanza.it Flacks non molla: «Vogliamo l'ex Ilva, gli ostacoli giudiziari non ci spaventano»Il gruppo americano conferma il proprio interesse anche dopo l'ordinanza del sindaco per la sospensione della centrale termoelettrica ... lagazzettadelmezzogiorno.it Durante un incontro con gli studenti a Bari, Carlo Calenda ha affrontato temi politici e geopolitici, soffermandosi anche sul futuro dell’Ilva di Taranto e definendo la nazionalizzazione “l’unica alternativa alla chiusura” - facebook.com facebook Fuga di gas all'ex Ilva di Taranto, Acciaierie: «Era una simulazione interforze» - News x.com