Ex gasometro scatta il blitz Via accampamenti e rifiuti | Adesso attenzione alta

Due giorni fa, agenti della Municipale e operatori di Alia hanno effettuato un intervento sul tetto dell’ex Gasometro in via dell’Anconella, procedendo allo sgombero di bivacchi e rifiuti segnalati dai residenti. L’operazione ha portato alla rimozione di accampamenti e sporcizia presenti nell’area, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e la pulizia del luogo. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi futuri.

Blitz degli agenti della Municipale e degli operatori di Alia due giorni fa sul tetto dell’ex Gasometro in via dell’Anconella per sgomberare i bivacchi segnalati dai residenti. L’operazione è scattata dopo alcuni sopralluoghi che gli agenti del reparto Isolotto avevano svolto nei giorni scorsi. I vigili hanno trovato coperte, rifiuti, sacchi a pelo e generi alimentari. Il tutto è stato rimosso dagli operatori Alia che hanno anche effettuato le operazioni di pulizia sul tetto della struttura. L’accampamento abusivo era finito nel mirino dei residenti negli scorsi giorni, preoccupati per un nuovo ’assalto’ all’ex Gasometro. Sempre la settimana...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex gasometro, scatta il blitz. Via accampamenti e rifiuti: "Adesso attenzione alta" Notizie correlate Accampamenti e bivacchi tra i padiglioni dell'Umberto I, scatta il blitz: 18 senza dimora identificatiNonostante la natura sanitaria della struttura, l’area del Policlinico Umberto I continua a essere utilizzata come rifugio notturno da decine di... Rifiuti e cartelle cliniche abbandonate, scatta il blitz della polizia municipaleE' stata posta sotto sequestro un'area antistante un parco privato in via Nobel a Cesa, all'esito del blitz della polizia municipale. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ex gasometro, scatta il blitz. Via accampamenti e rifiuti: Adesso attenzione alta. Via dell’Anconella, rimosse le masserizie all’ex GasometroRimosse ieri le masserizie all’ex Gasometro in via dell’Anconella. Gli agenti dl Reparto dell’Isolotto sono intervenuti dopo le segnalazioni arrivate circa la presenza alcuni bivacchi sul tetto della ... nove.firenze.it Ex Gasometro, rimosso l’accampamento sul tetto dopo le segnalazioniNella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti all’ex Gasometro di via dell’Anconella, dove sono state rimosse masserizie e rifiuti legati alla presenz ... 055firenze.it