Accampamenti e bivacchi tra i padiglioni dell' Umberto I scatta il blitz | 18 senza dimora identificati

Le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento presso i padiglioni dell’Umberto I, dove sono stati identificati 18 persone senza fissa dimora. Accampamenti e bivacchi sono stati rimossi dall’area del Policlinico, che, nonostante sia una struttura sanitaria, continua a essere frequentata come rifugio notturno. L’operazione è avvenuta con l’obiettivo di ripristinare l’uso regolare dei locali.

Nonostante la natura sanitaria della struttura, l’area del Policlinico Umberto I continua a essere utilizzata come rifugio notturno da decine di senza fissa dimora. L’ultimo controllo straordinario, effettuato venerdì notte, ha confermato la presenza di un vero e proprio insediamento informale all’interno dei padiglioni e delle aree comuni del nosocomio romano. Durante l'ispezione sono state identificate 18 persone che avevano trasformato gli spazi ospedalieri in dormitori improvvisati. La situazione di marginalità e occupazione degli spazi pubblici ha richiesto l'intervento dei servizi sociali per valutare ogni singolo caso, evidenziando una criticità strutturale nella gestione del decoro e della sicurezza del principale ospedale della Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

