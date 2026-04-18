Ex clinica chirurgica San Martino 2 milioni di euro per completare la residenza con 319 alloggi

La Regione ha approvato un finanziamento di oltre 3 milioni di euro destinato a interventi nel settore universitario. Tra le iniziative principali figura il completamento di una residenza universitaria all’interno di un ex edificio sanitario, destinata a 319 alloggi. La struttura si trova nell’area di un ex clinica chirurgica e il progetto prevede un investimento di 2 milioni di euro per la realizzazione di questa nuova residenza.

Buone notizie per chi studierà nella nostra regione. "Tra i principali interventi - spiega la vice presidente della Regione Liguria e assessore all'Università, Simona Ferro - approvati in Giunta regionale e finanziati dal Fondo Strategico Regionale figurano lo stanziamento di oltre 3 milioni e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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