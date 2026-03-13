Il Movimento Donne Impresa celebra la prevenzione insieme a Clinica San Martino

Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Lecco ha organizzato un evento in collaborazione con la Clinica San Martino per celebrare la Festa della Donna. La presidentessa Silvia Dozio ha partecipato insieme a rappresentanti dell’associazione e della clinica. L’iniziativa si focalizza sulla promozione della prevenzione e della salute femminile, coinvolgendo donne imprenditrici e altre partecipanti. La giornata si svolge in un contesto di attenzione alla cura del benessere femminile.

C’è un filo che unisce passato e presente, memoria e quotidianità, diritti e benessere. È il filo che il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Lecco, guidato dalla presidentessa Silvia Dozio, ha scelto di intrecciare per celebrare la Festa della Donna con un evento che non è solo commemorazione, ma un invito a guardare avanti con consapevolezza. “Da quando sono presidente, ci piace festeggiare questo momento. Ogni anno cerchiamo un modo per renderlo significativo - racconta Dozio - e quest’anno è un onore poter organizzare un momento così importante insieme a Clinica San Martino, una realtà che sul nostro territorio rappresenta un punto di riferimento per la salute e la prevenzione". 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Orgoglio in movimento, a San Martino Valle Caudina l'"Irpinia Pride"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in... Nutrizione clinica, oltre la prevenzione. Il confronto su Lea, etica e sostenibilitàIn oncologia la nutrizione incide su efficacia delle terapie, aderenza ai trattamenti e qualità della vita. Contenuti utili per approfondire Movimento Donne Impresa Temi più discussi: Il Movimento Donne Impresa Lecco promuove la prevenzione metabolica; La neo presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Veneto a Palazzo Nodari; 8 marzo 2026: Confartigianato celebra l’imprenditoria femminile; 8 marzo. A Brescia oltre 24 mila imprese femminili: più di 5.400 sono artigiane. Alla guida di Donne impresa VenetoE’ Veronica Bonsi, titolare di Italia Comunica – Eolo Store Rovigo, la nuova presidente regionale del movimento Donne impresa di Confartigianato Veneto. Bonsi, 54 anni, laureata in giurisprudenza, dal ... polesine24.it Donne, lavoro e impresa: in Calabria occupazione in crescita ma resta ampio il divarioI dati dell’Osservatorio Mpi Confartigianato Imprese Calabria in occasione della Giornata Internazionale della Donna ... corrieredellacalabria.it il presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, Davide Servadei, ha incontrato Cinzia Ligabue, presidente del Movimento Donne Impresa Confartigianato regionale. Un’occasione per ricordare il significato dell’8 marzo e per riflettere sulla situazione dell’im - facebook.com facebook