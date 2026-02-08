Giovane papà trovato morto in montagna

I tre escursionisti hanno trovato il corpo senza vita di Sergiu Catalin Cosoiu, 46 anni, residente a San Severino, dopo due settimane di silenzio. L'uomo era scomparso senza lasciare tracce e la sua morte ha sorpreso tutti. La scoperta è avvenuta ieri durante un'escursione in montagna a Sarnano.

Da un paio di settimane non si avevano più sue notizie. Ieri a trovare il corpo senza vita del 46enne Sergiu Catalin Cosoiu, residente a San Severino, sono stati tre escursionisti durante un giro in montagna a Sarnano. Padre di due figli e titolare di una piccola impresa edile, Cosoiu aveva fatto perdere le proprie tracce dal 23 gennaio, quando aveva comprato un panino al rifugio di Pintura. Poi il nulla. Il 24 era scattata la denuncia di scomparsa da parte dei familiari e, da protocollo, erano partite le ricerche durate una settimana. Ieri tre giovani di Macerata e Montecassiano, intorno alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

