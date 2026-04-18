Nell'ultimo incontro del girone B3 delle qualificazioni agli Europei Under 17, San Marino ha affrontato Andorra dopo aver battuto il Galles in precedenza. La partita si è conclusa con una sconfitta per i sammarinesi, che sono stati sconfitti con il punteggio di 3-1. La squadra di Bonesso ha cercato di reagire, ma non è riuscita a recuperare il divario iniziale.

Dopo la vittoria di lunedì contro il Galles, San Marino chiude il girone B3 del round 2 di qualificazione agli Europei Under 17 contro Andorra, ma la gara si mette subito in salita per i ragazzi di Bonesso, puniti dalla maggiore concretezza avversaria (3-1). L’avvio è immediato: Soriano Sanchez sblocca il match con un tiro dalla distanza su assist di Carlos Gonzalez. I biancazzurri provano a reagire con buone trame, ma non riescono a finalizzare. Montali viene anticipato in area, Bucchi e Ciacci ci provano senza precisione, mentre Andorra raddoppia nel recupero del primo tempo con Martinez. Nella ripresa San Marino aumenta la pressione: Mazza e Ciacci sfiorano il gol, Zavoli reclama un rigore non concesso, ma è ancora Andorra a colpire con Fernandez Frau al 76’, chiudendo la gara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Europei Under 17. Niente bis per i titani che cedono ad Andorra

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