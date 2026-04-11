Europei Under 17 Titani sconfitti al debutto

Nel gruppo B3 di qualificazione agli Europei Under 17, la squadra di San Marino ha affrontato la sua prima partita e ne è uscita sconfitta. La partita si è conclusa con il risultato a sfavore della squadra, segnando il debutto in questa fase di qualificazione. La gara ha visto i titani affrontare una sfida difficile contro gli avversari, senza riuscire a conquistare punti nel primo confronto ufficiale.

Si apre con una sconfitta il cammino di San Marino nel gruppo B3 di qualificazione agli Europei Under 17. Allo stadio di Dogana i biancazzurrini cedono 4-1 alla Georgia al termine di una gara più equilibrata di quanto dica il punteggio. Buon approccio dei ragazzi di Bonesso, aggressivi e compatti, capaci di contenere le iniziative avversarie. La Georgia si affida soprattutto ai tiri dalla distanza, trovando però il vantaggio a metà primo tempo grazie a una sfortunata deviazione di Jourdain su un innocuo colpo di testa. San Marino reagisce con coraggio: Ciacci sfiora il pari dalla distanza, mentre Bucchi e Montebelli creano più di un grattacapo alla difesa ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under 17. Titani sconfitti al debutto Sei Nazioni, Galles-Italia 31-17: azzurri sconfitti nell’ultima partita(Adnkronos) – L'Italrugby manca l'appuntamento con la vittoria a Cardiff, sconfitta meritatamente dai padroni di casa del Galles nell'ultima partita... Orgoglio italiano a Berlino: l'attrice romana, al suo debutto da regista, ha trionfato tra i giovani europei(askanews) – C’è anche molta Italia tra i vincitori degli European Film Awards 2026: l’opera prima di Greta Scarano, La vita da grandi, con Matilda... Temi più discussi: Under 17, sul Titano le qualificazioni per gli Europei; Under 17, la Georgia batte San Marino con un bugiardo 4-1: Ciacci a segno; La Georgia passa 4-1: Ciacci a segno per il pari momentaneo; La Georgia passa 4-1: Alessandro Ciacci a segno per il pari momentaneo. Under 17, la Georgia batte San Marino con un bugiardo 4-1: Ciacci a segnoSan Marino apre il Gruppo B3 di Qualificazione agli Europei Under 17 ospitando i pari età della Georgia allo stadio Ezio Conti di Dogana, mentre Andorra e Galles si sfidano in contemporanea sul sint ... newsrimini.it Fase finale Europei Under 17 del 2026 in Estonia: informazioni sul torneoLa fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 17nsi disputerà in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno 2026. it.uefa.com ITALIA UNDER 17 - Dal 25 maggio VIA agli Europei, ecco le avversarie! - facebook.com facebook EUROPEI UNDER 18 Sorteggiati i gironi delle rassegne continentali femminili e maschili W: 1-12/07 Lettonia e Lituania M: 7-18/07 Italia I DETTAGLI: federvolley.it/node/132979 #EuroVolleuU18W | #EuroVolleyU18M | @CEVolleyb x.com