Taekwondo i convocati dell’Italia per il Bulgaria Open | Dell’Aquila Alessio e Matonti presenti a Sofia

L’Italia ha convocato i nazionali Dell’Aquila, Alessio e Matonti per il Bulgaria Open a Sofia, gara valida per preparare il World Roma Grand Prix 2026 di giugno. La scelta di portare i migliori atleti riflette l’impegno del team verso obiettivi importanti. I tennisti si preparano intensamente per affrontare la competizione internazionale e migliorare le proprie prestazioni. La partecipazione a Sofia rappresenta un passo fondamentale nel percorso di avvicinamento al grande evento.

© Oasport.it - Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Bulgaria Open: Dell’Aquila, Alessio e Matonti presenti a Sofia

Verso il World Roma Grand Prix 2026 del mese di giugno: scalda sempre più i motori l’Italia del taekwondo, che nel prossimo fine settimana sarà di scena a Sofia per il Bulgaria Open 2026. Il torneo di classificazione G2, che si terrà il 27 e il 28 febbraio all’Arena 8888, vedrà gli azzurri impegnati in massa sui tatami dell’Est Europa con volontà di cercare riscontri utili anche per proseguire la preparazione in vista dell’evento che aprirà il processo di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Lo staff tecnico del Bel Paese ha scelto di convocare 13 elementi a livello seniores: 9 uomini e 4 donne. 🔗 Leggi su Oasport.it Taekwondo, i convocati dell’Italia per l’Austrian Open: Vito Dell’Aquila “sale” di categoriaLa nazionale italiana di taekwondo si prepara per l’Austrian Open, in programma a Innsbruck il 7 e 8 febbraio 2026. Leggi anche: Taekwondo, i convocati dell’Italia per gli Europei U21: azzurri in massa a Pristina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Nazionale: i convocati dell'Italia per la doppia sfida alla Gran Bretagna; Atalanta-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Analisi sullo stato dell'impiantisti sportivi nella Regione Lazio, entra nel vivo il progetto Ascoltiamo il Territorio ed i luoghi dello Sport; SCACCHI, SPORT E NUOTO: GIOCHIAMO DI SQUADRA DELL’IC MONTECORVINO ROVELLA. Open Master Games Abu Dhabi 2026, bronzo per l’azzurro Roberto Clemenza Sono in corso ad Abu Dhabi e Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, gli Open Master Games 2026, manifestazione multisportiva in programma dal 6 al 16 febbraio che coinvolge circa 25 - facebook.com facebook