Europei judo 2026 oggi | orari 18 aprile tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 18 aprile, si svolge la terza giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi, in Georgia. La competizione continua con gare nelle categorie di peso -81 kg e -90 kg per gli uomini, e -70 kg per le donne. Sono in programma incontri trasmessi in diretta in televisione e streaming, con atleti italiani presenti in diverse fasce di peso.

Oggi, sabato 18 aprile, terza giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna continentale e oggi saranno di scena tre categorie di peso: -81 kg e -90 kg uomini; -70 kg donne. L’Italia si presenta a questo appuntamento con tre carte da giocare: Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Leonardo Casaglia, Antonio Esposito e Kenny Komi Bedel. La giornata di gare prenderà il via alle 8.00 italiane con le fasi eliminatorie, mentre alle 14.00 nostrane – come da tradizione – sarà il momento del Final Block, in cui verranno assegnate le medaglie. Nel tabellone maschile degli -81 kg, Esposito è stato inserito nella pool A, una delle più impegnative, dominata dalla presenza del talento russo Timur Abruzov.🔗 Leggi su Oasport.it

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