Remigrazione Salvini riunisce a Milano i Patrioti per l’Europa | Meloni si defila Forza Italia boccia la manifestazione

Oggi a Milano, in piazza Duomo, si è svolta una manifestazione organizzata da Matteo Salvini con i Patrioti per l’Europa. Lo slogan scelto è stato “Senza paura – in Europa padroni a casa nostra”. La partecipazione ha visto la presenza di alcuni rappresentanti di partiti alleati, mentre altre forze politiche, tra cui Forza Italia, hanno deciso di non aderire e di esprimere contrarietà all’evento. La leader di un altro partito di centrodestra ha deciso di non partecipare alla manifestazione.

Oggi, piazza Duomo a Milano. Matteo Salvini porta in piazza i Patrioti per l’Europa con lo slogan “Senza paura – in Europa padroni a casa nostra”. Sul palco Jordan Bardella del Rassemblement National e Geert Wilders degli olandesi Pvv. La presenza di Viktor Orbán resta incerta dopo la sconfitta alle elezioni ungheresi. Le parole d’ordine: “Difendere i confini”, “Remigrazione adesso”, “Prima gli italiani”. Solo che poi, Salvini precisa che “non c’è in nessun manifesto il termine ‘remigrazione’ che peraltro non mi spaventa perché siamo in democrazia e ognuno è libero di portare avanti le sue idee”. Una parola abbastanza coraggiosa da costruirci sopra un evento internazionale, ma non abbastanza da scriverla nei volantini.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Remigrazione, Salvini riunisce a Milano i Patrioti per l’Europa: Meloni si defila, Forza Italia boccia la manifestazione Notizie correlate Leggi anche: Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti Dopo le sconfitte della destra, Salvini si vergogna di dire che la manifestazione a Milano è per la remigrazioneDopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso... Panoramica sull’argomento Forza Italia scende in piazza a Milano contro la Lega. E si divideAmir Atrous, responsabile immigrazione di Forza Italia Milano, organizza una piazza contro la Lega: Tajani si dissocia, Craxi e Moratti applaudono ... huffingtonpost.it Salvini, in Duomo per pace e sicurezza ma non mi spaventa la remigrazioneIl 18 aprile, al raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano, parliamo di sicurezza, di pace, di identità e di contrasto al fanatismo islamico: non c'è in nessun manifesto il termine 'remigrazione'. ansa.it