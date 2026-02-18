Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 18 febbraio 2026

Oggi, 18 febbraio 2026, l’estrazione di VinciCasa ha portato alla luce i numeri vincenti, attirando l’attenzione di molti giocatori. La causa di questa attenzione deriva dalla possibilità di conquistare una casa semplicemente indovinando cinque numeri tra quaranta. L’estrazione si è svolta alle 20,30, e subito dopo sono stati annunciati i risultati. Numeri come 7, 14, 23, 30 e 35 hanno fatto sperare molti partecipanti. I vincitori attendono ora di scoprire se sono tra loro.

Estrazione VinciCasa oggi 18 febbraio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 17 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 16 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 15 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 14 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 13 FEBBRAIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 18 febbraio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 febbraio 2026 Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 gennaio 2026Ecco i numeri vincenti dell'estrazione VinciCasa di oggi, 18 gennaio 2026. Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 febbraio 2026Questa sera alle 20,30 si conosceranno i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di domenica 1 febbraio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: VinciCasa, l’estrazione di giovedì 12 febbraio; VinciCasa: il ‘5’ manca nel concorso del 9 febbraio, sei player lo sfiorano; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 11 febbraio; VinciCasa: nessuna casa vinta nel concorso numero 47. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 17 febbraio 2026Estrazioni del Lotto di oggi 17 febbraio 2026: numeri vincenti estratti martedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 17 febbraio 2026: i numeri vincentiScopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di martedì 17 febbraio 2026. Resta aggiornato sui ... lastampa.it Estrazione Vincicasa n. 46 di domenica 15 febbraio 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook