èStoria a Gorizia | fede potere e mafia nel dibattito globale

Il festival èStoria di Gorizia aprirà i battenti il 28 maggio, puntando l’attenzione su come le religioni influenzino le scelte politiche a livello internazionale. L’evento si concentrerà su temi come il ruolo delle confessioni nelle questioni di potere e l’interazione tra fede e criminalità organizzata. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo studiosi, esperti e rappresentanti di diverse comunità religiose.

Il prossimo 28 maggio inizierà a Gorizia il festival èStoria, un appuntamento che quest’anno metterà al centro del dibattito il legame tra le fedi religiose e le dinamiche della politica globale. L’evento, presieduto da Adriano Ossola, si estenderà fino al 31 maggio, offrendo una panoramica che parte dalle radici preistoriche del sacro per arrivare alle tensioni geopolitiche contemporanee. Dalle grotte di Lascaux alla complessità delle geopolitiche moderne. L’approccio del festival mira a ricostruire l’evoluzione del pensiero spirituale umano attraverso una serie di interventi multidisciplinari. Il percorso storico partirà con l’esplorazione dell’animismo e delle prime manifestazioni del divino nella preistoria, grazie ai contributi di Gwenn Rigal e dell’egittologo Toby Wilkinson.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - èStoria a Gorizia: fede, potere e mafia nel dibattito globale Notizie correlate Leggi anche: Addio a don Lucio Comellato: tra musica, cultura e fede a Gorizia Energia, guerra e potere nel grande terremoto globale. L’analisi di BartolomucciDa più di tre settimane la crisi iraniana e le limitazioni energetiche legate alla riduzione dell’offerta di petrolio e gas, alle sanzioni alla... Panoramica sull’argomento Si parla di: eStoria 2026 a Gorizia: il festival esplora Dio tra fedi e contemporaneità. eStoria 2026 a Gorizia: il festival esplora Dio tra fedi e contemporaneitàL’edizione 2026 di eStoria a Gorizia si focalizzerà sul tema Dio nel mondo: dalle religioni all’attualità. Questo appuntamento, riconosciuto come un punto di riferimento nazionale nel dibattito stor ... it.blastingnews.com Edizione record per èStoria, a Gorizia 35mila spettatori(di Francesco De Filippo) Oltre 300 eventi, dibattiti, incontri e presentazioni con 600 ospiti italiani e internazionali, convenuti a Gorizia provenienti da Regno Unito, Francia, Spagna, Slovenia, ... ansa.it