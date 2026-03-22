Da oltre tre settimane, le tensioni tra Iran e Stati Uniti, le sanzioni alla Russia e le restrizioni sull’offerta di petrolio e gas sono al centro dell’attenzione mediatica. Le limitazioni energetiche e le tensioni nello Stretto di Hormuz sono argomenti di discussione ricorrenti in tutte le piattaforme di informazione, coinvolgendo governi, aziende e analisti di settore.

Da più di tre settimane la crisi iraniana e le limitazioni energetiche legate alla riduzione dell’offerta di petrolio e gas, alle sanzioni alla Russia e soprattutto alle tensioni nello Stretto di Hormuz, tengono banco su ogni mezzo di comunicazione tradizionale e digitale. La situazione è dinamica e gli esiti imprevedibili, ma sicuramente non è una situazione “a somma zero” perché alcuni attori perdono molto, altri invece guadagnano in modo significativo, economicamente e politicamente. Questi stessi risultati, però, non sono definitivi perché in scenari futuri potrebbero rivolgersi contro chi oggi crede di aver raggiunto i propri obiettivi e ottenuto la vittoria sul campo e a livello globale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Energia, guerra e potere nel grande terremoto globale. L’analisi di Bartolomucci

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