A Rio Marano un labirinto ' da brivido' otto chilometri in compagnia dei personaggi cult del cinema horror

A Rio Marano sta per aprire un nuovo labirinto di mais, lungo otto chilometri, con figure tratte dal cinema horror. La zona tra Cervia e Cesena si prepara a un'altra estate all'insegna di eventi e intrattenimenti, organizzati da Elisabetta Pennacchio e Alessio Pirò. La tradizione dei campi di mais continuerà ad animare le serate estive, offrendo un'esperienza immersiva per i visitatori.

Sarà un'altra stagione estiva immersa tra i campi di mais quella romagnola. Tra Cervia e Cesena, dove si avvicina l'apertura di un nuovo labirinto di mais, le torride serate d'estate torneranno a essere animate dagli eventi organizzati da Elisabetta Pennacchio e Alessio Pirò che proprio nel.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Compagnia Cult: Mel Brooks, l'elfo che sussurrava all'orecchio del re Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri "con maschere da personaggi del cinema"Rapinata la Banca Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro all’Arenella, nel centro di Napoli: almeno tre ladri professionisti, con il volto coperto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sicurezza idraulica, la cassa di laminazione del Rio Marano è al 70%: stop agli allagamenti entro l'anno; La cassa di laminazione va: Lavori finiti entro l’anno; Coppa Emilia Romagna: la situazione dopo Savigno; Nelle acque costiere i nemici invisibili della salute: batteri, virus e geni resistenti agli antibiotici. Cesena, cassa di laminazione del Rio Marano: lavori completati al 70 per centoNel territorio di Cesena proseguono i lavori per la realizzazione della cassa di laminazione del Rio Marano, opera strategica per la sicurezza ... corriereromagna.it Messa in sicurezza del Rio Marano: Pronto il progetto della vasca, ma non si costruisce senza soldiIl progetto esecutivo per la cassa di laminazione del rio Marano è pronto, per procedere con l’opera servono i soldi, attendiamo perciò l’erogazione del finanziamento. Questo, ridotto al succo, ha ... ilrestodelcarlino.it Intervento sul Rio Marano, Bertani: "Siamo al 70% delle opere: avanti con le paratoie e l’alloggiamento dello scarico". Spunta anche il rustico romano. facebook