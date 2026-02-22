Fuggono con la cassaforte ma non si apre | lasciata in mezzo ai campi

I ladri hanno tentato di portare via la cassaforte dalla sede della Sda a Fiume Veneto, ma il furto fallisce quando la cassaforte si blocca e non si apre. Hanno abbandonato l’oggetto tra i campi vicini, lasciando dietro di sé segni di un tentativo di furto interrotto. La polizia ha recuperato alcuni oggetti lasciati sul luogo, mentre gli investigatori cercano di ricostruire i dettagli dell’accaduto. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Nuovo colpo alla Sda di Fiume Veneto. I ladri, una volta entrati in sede, sono riusciti a portarsi via la refurtiva. Ma dopo vari tentativi hanno scelto di scappare a mani vuote Sono fuggiti a mani vuote i ladri che si sono resi protagonisti di un nuovo colpo avvenuto nella sede della Sda a Fiume Veneto. Il furto è stato messo a segno nella serata di venerdì 20 febbraio intorno alle 22:30. Dopo aver sfondato il portone e portato via la cassaforte, i malviventi hanno avuto non poche difficoltà a impossessarsi del contenuto. Un ostacolo tutt’altro che banale che alla fine li ha costretti ad abbandonare il forziere ancora integro in aperta campagna. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Corea, furto in un appartamento: ladri forzano la cassaforte e fuggono con i gioielliUn gruppo di ladri ha svaligiato un appartamento a Seoul, forzando la cassaforte e portando via diversi gioielli.

Furto all'ufficio postale di Rea: i ladri fuggono con la cassaforte piena di contanti per pagare le pensioniUn furto ha scosso questa mattina l’ufficio postale di Rea, in provincia di Pavia.

Puglia, fanno saltare un bancomat nel Foggiano: tre banditi fuggono via con cassaforte e bottinoColpita la filiale Credem di Casalvecchio di Puglia. Il sindaco Andreano: Rischiamo la desertificazione dei servizi ... affaritaliani.it

Assalto a sportello bancomat, banditi in fuga con la cassaforteUna violenta esplosione ha fatto saltare in aria nel corso della notte, intorno alle 4.30, lo sportello bancomat della filiale della banca Credem in via Santa Maria delle Grazie a Casalvecchio di Pugl ... rainews.it

A Casalvecchio di Puglia i ladri fanno saltare il bancomat della Credem e fuggono con la cassaforte, lasciando il paese e comuni limitrofi senza servizi bancari - facebook.com facebook

A Casalvecchio di Puglia i ladri fanno saltare il bancomat della Credem e fuggono con la cassaforte, lasciando il paese e comuni limitrofi senza servizi bancari x.com