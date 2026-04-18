esselunga contro il carovita in emilia romagna

In Emilia-Romagna, Esselunga ha annunciato che la consegna della spesa online sarà gratuita per ordini superiori a 110 euro. L’iniziativa riguarda sia il sito internet che l’app dedicata, offrendo ai clienti un’opzione di acquisto digitale senza costi aggiuntivi per determinate somme. La promozione mira a facilitare lo shopping online, rispondendo alle esigenze di chi preferisce ricevere i prodotti direttamente a casa.

Esselunga lancia in Emilia-Romagna un’iniziativa per la spesa online: la consegna della spesa fatta sul sito oppure sulla App sarà gratuita per ordini superiori a 110 euro. Un’attività importante contro il carovita e a vantaggio dei consumatori. Con questa iniziativa, Esselunga conferma il proprio impegno nel garantire qualità, convenienza e flessibilità, rispondendo alle esigenze delle famiglie italiane, in questo caso dell’ Emilia-Romagna. La promozione sulla spesa online sarà valida per gli ordini inoltrati fino al 6 maggio. L’assortimento di Esselunga online è composto da circa 20mila articoli, che spaziano dai super freschi – quali frutta, verdura, carne, pesce, latticini e prodotti gastronomici – ai surgelati, fino agli articoli di grocery tradizionale (pasta, pelati, biscotti, detersivi e così via).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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