Monte Crociglia | l’eolico divide Liguria ed Emilia-Romagna istituzioni contro il progetto e nuove proteste

Le proteste contro il parco eolico sul Monte Crociglia si fanno sempre più forti. Le istituzioni e gli enti locali di Liguria ed Emilia-Romagna sono schierati contro il progetto. La discussione si accende e le opposizioni crescono, portando a nuove contestazioni sul territorio.

Il fronte contro il parco eolico sul Monte Crociglia si infittisce, estendendosi ora anche al territorio ligure e metropolitano, con una netta opposizione espressa da istituzioni ed enti locali. L’assemblea pubblica tenutasi domenica pomeriggio a Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Piacenza, ha rappresentato un momento di convergenza di forze politiche e amministrative che si dichiarano contrarie al progetto, il quale prevede la costruzione di sette pale eoliche a cavallo tra i comuni di Santo Stefano d’Aveto e Ferriere. La decisione, giunta a distanza di poche settimane dall’analogo dissenso espresso dalla Regione Emilia-Romagna, solleva interrogativi sul futuro dell’iniziativa e sulla possibilità di un reale compromesso tra sviluppo energetico e tutela del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

