La serie sportiva LGBTQ+ canadese, partita senza molto clamore, ha conquistato il pubblico grazie alla sua storia coinvolgente e ai personaggi autentici. La produzione ha rapidamente attirato l’attenzione sui social media, dove i fan condividono fan art, commenti e meme. In Italia, il debutto su HBO Max ha generato un’onda di entusiasmo tra gli spettatori, che apprezzano il modo in cui il programma affronta temi di identità e inclusione. Questo successo dimostra come un progetto nato in modo discreto possa diventare un fenomeno globale.

Il fenomeno Heated Rivalry nasce, infatti, sulla scia di vari predecessori dal contesto simile, come l'amatissimo anime Yuri!!! on Ice del 2016 sui pattinatori artistici Yuri e Viktor e il film recente, sempre nipponico, 10Dance sui ballerini Shinya Sugiki e Shinya Suzuki, entrambi a sfondo sportivo. In Cina, nel 2019, ha spopolato il period fantasy omoerotico The Untamed; in Thailandia i BL, più audaci ed espliciti, sono un genere frequentatissimo. Tutti questi titoli, come Heated Rivalry, sono sviluppati intorno a due innamorati affascinanti e dalle personalità molto diverse. Tuttavia, quest’ultimo ha qualcosa che lo rende unico: non solo è una produzione occidentale – in Asia la cultura delle love story gay predilette dal pubblico femminile sono culturalmente più radicate e comuni – ma è una produzione universale: si rivolge a un target di pubblico molto più ampio, imbastito su una narrativa nelle quale sono implicite diverse riflessioni cruciali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heated Rivalry, dai libri al boom social: come nasce (e cresce) il fenomeno queer che ha conquistato il mondo

Heated Rivalry 2 confermata: la serie diventata un fenomeno sui social ottiene il rinnovoHeated Rivalry 2, la serie canadese ispirata a un popolare ciclo di romanzi, è stata ufficialmente confermata per una nuova stagione.

Heated Rivalry ha diviso la comunità queer. Ma è raro vedere così tante scene tra uomini in una serie mainstreamHeated Rivalry, la serie canadese che ha diviso la comunità queer, arriva anche in Italia su HBO Max, portando sullo schermo scene tra uomini che raramente si vedono in produzioni mainstream.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.