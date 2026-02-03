Anche la Spagna si prepara a vietare l’accesso ai social media per i ragazzi sotto i 16 anni. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez al World Government Summit di Dubai, dicendo che bisogna proteggere i giovani dal “Far West digitale”. Sanchez ha anche attaccato Elon Musk, accusandolo di aver creato disinformazione. La misura mira a limitare l’uso dei social tra i più giovani per tutelarli dai rischi del mondo online.

“Per proteggerci dal Far West digitale dobbiamo riprendere il controllo”. Intervenendo al World Government Summit di Dubai, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez annuncia che il suo Paese “vieterà l’accesso ai social media ai minori di 16 anni”. Sanchez ha dichiarato che sarà operativo un pacchetto di cinque misure legislative per mettere un freno a quelli che ui ha definito gli “abusi” delle grandi piattaforme e per garantire “un ambiente digitale sicuro, democratico e rispettoso dei diritti fondamentali”. Sanchez è entrato nel dettaglio sulle nuove norme. Al primo punto, ha dichiarato il premier, ci deve essere la fine dell’impunità dei dirigenti dei grandi network; saranno loro a essere legalmente responsabili delle violazioni commesse sulle piattaforme digitali che gestiscono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche la Spagna vieterà l’accesso ai social media per gli under 16. L’annuncio di Sanchez che attacca Musk: “Ha creato disinformazione”

