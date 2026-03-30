Perché perdi l’appetito quando sei malato | su Nature nuovo studio del Nobel Julius svela il segnale intestino-cervello

Uno studio pubblicato su una rivista scientifica ha scoperto il meccanismo che spiega perché si perde l’appetito quando si è malati. La ricerca, condotta da un team di scienziati, ha identificato un segnale che collega l’intestino e il cervello e che interviene per ridurre la fame durante le infezioni. Tra i ricercatori coinvolti c’è anche un premio Nobel nel campo della fisiologia.

I ricercatori guidati dal premio Nobel David Julius hanno identificato il segnale intestino-cervello che sopprime la fame durante le infezioni. Il meccanismo coinvolge acetilcolina, serotonina e nervo vago e aiuta a capire perché l’appetito cala improvvisamente e in modo persistente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Crans-Montana, perché l'appetito che ritorna dopo il risveglio è un segnale importante nei pazienti ustionatiLa fase più difficile, quella catabolica: il corpo che consuma se stesso Nei grandi ustionati «all’inizio, c’è sempre una fase catabolica molto... Perché sei ancora single? Uno studio svela i fattori che contano davvero (e l’intelligenza è tra questi)Che si tratti di una scelta consapevole o di una condizione subita, il fatto di rimanere single è oggi una realtà sempre più diffusa e socialmente...